Milan Tesař: Jeremy Clarkson je větší celebrita než Bart Simpson | E15.cz

Jeremyho Clarksona vyhodili z BBC poté, co dal facku produkčnímu, protože biftek byl příliš propečený. Tím políčkem skončila legenda Top Gearu tak, jak jsme ho milovali. Co měl Jeremy s parťáky Jamesem Mayem a Richardem Hammondem dělat, když nechtěl měnit vítězný tým? Nechal se na tři roky koupit Amazonem.

Výchozí situace jejich nové show Grand Tour? Nic moc. Amazon nikdy nic podobného nedělal. Do dvanácti dílů první sezóny nalil tolik peněz, že na jejím konci mohl být snad jenom zklamaný. Navíc hoši nemohli okopčit obsah, neboť původní Top Gear vlastní BBC i se všemi rubrikami a taky zábavným Stigem, tajemným testovacím jezdcem, který prý Star Wars považuje za dokument.

Žádný důvod k zářným zítřkům. Nicméně zatímco dnes usazený Top Gear skomírá — čeká se na březnová čísla sledovanosti a pak půjde zřejmě od válu i zbylý moderátor Matt LeBlanc –, Grand Tour už dvanáctkrát přikovala k počítačům mě i mého syna, jenž seděl ještě loni v autosedačce. Už máme všechny epizody první sezóny z krku a řehtáme se jako malí.

Co musí být pro BBC nejvíc ponižující, je fakt, že nový Top Gear naše trojka zničila – považte – ze stanu! Přenosné studio skvěle reflektuje měnící se prostředí, s nímž tvůrci během psaní scénářů pracují: ve Skotsku si utahují z rivality s Angličany, v Dubaji docházejí k tomu, že tady vypadá sanitka jako lamborghini.

Clarkson a spol. se mohou podívat, kam chtějí – viz dvoudílný speciál z Namibie —, ale není to jenom o penězích. Podstatné je, a to bývá zřetelné od prvních titulků, vzájemná chemie průvodců, jejich nekřesťanské, infantilní (kdo umí líp gumovat pneumatikou) i geniální (postavíme si ekologická auta z kostí, masa, rostlin a nevypálených cihel) pošťuchování, které čas od času nečekaně povýší absolutní erudice v otázce motorismu.

Můžeme spekulovat, na čem Amazon vlastně vydělá, když je Grand Tour nelegálně nejstahovanější pořad internetové historie, ale i kdyby skončil finančně v pekle, já se synem mu budeme navždy vděčni. Jeremy je Tondův další hrdina po Bartu Simpsonovi.