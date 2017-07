Řítí se jak lavina! Lavický předvedl na hřišti kličky i parádní trefu | E15.cz

Jakub Štáfek si jako herec udělal jméno rolí Julia Lavického v seriálu Vyšehrad. Jde o příběh velmi nadaného fotbalisty, zároveň i promrhaného talentu, který se místo fotbalovému míči víc věnuje alkoholu a večírkům.

Štáfkovi ve své roli pomáhá, že sám fotbal hrál. "O mně se ví, že jsem začínal ve Spartě a prošel několik klubů. Ale někdy kolem šestnáctého roku jsem skončil a začal se naplno věnovat úplně jiným věcem," říká v rozhovoru pro iSport TV populární herec.

Před kamerou se objevuje v dresu Real TOP Praha, za který si spolu s dalšími známými osobnostmi pravidelně chodí zahrát. "Jsem útočník. Byl jsem v záloze, ale jsem hrotový," popisuje Štáfek svou roli na hřišti.

Podle záběrů z videa se dokáže prosadit a ukazuje slušné fotbalové nadání. Předvede své fotbalové kousky i v roli Lavického v nových dílech seriálu? "Chvíli si na to počkáte, ale hrát bude a bude to stát za to," slibuje Štáfek.