Coca-Cola natočila globální vánoční spot v Česku | E15.cz

V hlavním vánočním spotu „Taste the Feeling“ vzdává Coca-Cola hold všem, kteří se podílí na přípravě Vánoc. V duchu globální marketingové strategie se v reklamě objevují všechny tři nápoje značky Coca-Cola, tedy také Coca-Cola light a Coca-Cola Zero. Tatínek, maminka, prodavačka v obchodě a na závěr i Santa Claus si tak mohou vychutnat to pravé osvěžení připravené speciálně pro ně. Spot končí popěvkem již známé písně „Taste the Feeling“.

Zajímavostí je, že se globální reklamní spot natáčel v České republice, a to celkem na třech místech – v Nebušicích, Lokti a v Lounech.

Rozšířený minutový spot poběží do 11. prosince na televizních stanicích skupiny Nova, Prima a TV Barrandov.

Na spot navazuje po tři týdny patnáctivteřinový tag on na podporu komunikace Coca-Cola Vánočního kamionu, který se až na drobné úpravy od loňska nezměnil. Téměř beze změny pak bude samotný Coca-Cola kamion, který se na cestu vydá v sobotu 26. listopadu a svoji tour ukončí o necelé čtyři týdny později, ve čtvrtek 22. prosince.

„Coca-Cola Vánoční kamion je již několik let jednou z největších promotion na českém trhu. Každý rok přiláká na tisíce návštěvníků, rozzáří celé okolí vánoční atmosférou a přináší všem jedinečný zážitek. Také díky pečlivě vybraným organizacím, které v rámci hlavní trasy kamionu podpoříme, věřím, že bude i letošní, již 17. ročník úspěšný,“ uvedl Jan Kopřiva, brand manažer značky Coca-Cola.

Kromě televize budou pro vánoční kampaň stěžejní outdoor, digital, PR a komunikace v místě prodeje. Nákup médií zajišťuje Starcom, digital slovenský McCann Erickson, PR agentura Weber Shandwick a roadshow vánočního kamionu Up Brand Activation.