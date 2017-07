Grévinem provede aplikace od Havasu | E15.cz

Čerstvě spuštěná aplikace Grévin Praha funguje jako nový interaktivní multimediální průvodce slavným voskovým muzeem. Návštěvníky informuje o českých i světových hvězdách, se kterými se zde mohou setkat. Formou zajímavostí, fotografií i videí přináší hostům podrobnosti nejen o životních příbězích osobností, ale popisuje také detaily z české historie a další pikantnosti. Pro ty, kdo mají rádi výzvy, jsou v aplikaci připraveny hádanky a hry k řešení. Odměnou jim budou mince, za které si se slevou mohou udělat radost v muzejním obchodě.

Aplikace Grévin Praha má jednoduché ovládání a dovede zpestřit prohlídku muzea dětem i dospělým. Stačí zapnout Bluetooth a WiFi v mobilním zařízení, nainstalovat aplikaci a užít si příjemnou zábavu. Navíc je propojena s fotoaparátem v mobilním zařízení, takže uživatel pořídí jednoduše originální selfie s oblíbenou celebritou, aniž by musel přecházet na funkci fotoaparátu.

Jako první v zábavním průmyslu v České republice využívá aplikace technologii iBeacon, která díky mikrolokaci s podporou Bluetooth 4.0 LE návštěvníkům automaticky zobrazí relevantní obsah na displeji jejich mobilního zařízení. Informace se objevují podle toho, v jaké místnosti muzea či u jaké voskové sochy se zrovna nacházejí. V celém muzeu je instalována více než stovka majáků. Aplikace je k dispozici pro uživatele operačních systému iOS a Android ve čtyřech jazykových mutacích: češtině, angličtině, němčině a francouzštině.

„Poselstvím značky Grévin je zprostředkovávat zábavu i vzdělávání. A vzhledem k velmi širokému využívání chytrých telefonů naší cílovou skupinou pro nás byl vývoj této mobilní aplikace jasnou volbou. O každé osobnosti v muzeu se najde spousta zajímavostí, proto má aplikace ambici na pravidelné rozšiřování,“ říká Veronique Jeanninová, generální manažerka muzea Grévin Praha.

Celou aplikací provází postava robota Bertieho, který je zároveň maskotem muzea. Kdykoliv se během cesty expozicí objeví jeho symbol, ať už v aplikaci, nebo na podlaze muzea, je pro návštěvníka připraveno zajímavé překvapení. Postavu, stejně jako scénografii celého pražského muzea, vytvořil francouzský designér Julien Bertevas. Hlas propůjčil Bertiemu známý hudebník a herec Jan Maxián, který se zároveň stal kmotrem aplikace.

Aplikace, která je ke stažení zdarma na Google Play a AppStore, pochází z dílny Havas Digital Prague, který její přípravou strávil od prezentace prvotního konceptu až po uvedení do pilotního provozu téměř 12 měsíců. Samotný vývoj bylo jedno velké dobrodružství, a to nejen díky nové technologii, ale i kvůli instalaci v prostoru muzea a ladění celé sítě majáků. Do testování aplikace byli zapojeni i uživatelé a v závěrečné fázi také nezávislá agentura.

„Společný projekt s muzeem Grévin Praha pro nás zdaleka nekončí, spíše začíná. Nyní jsme ukončili první etapu a aplikace jde do pilotního provozu. Důležité budou samozřejmě ohlasy uživatelů, které chceme při dalším vývoji zohledňovat. A již nyní máme spoustu nápadů, které se do prvního vydání nevešly. V plánu je jak další multimediální obsah a další jazykové mutace, tak zcela nové funkce a zajímavé interakce s prostředím muzea,“ dodává Tomáš Klečka, ředitel Havas Digital Prague.