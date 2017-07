Pilsner Urquell sází na vánoční melancholii | E15.cz

Uchovávat tradice a předávat dál to, co je pro nás důležité, vyžaduje sice velké úsilí, ale má to smysl. To platí i o podstatě vánočních svátků, na což se snaží upozornit nový vánoční spot tradiční české značky Pilsner Urquell z dílny bratislavské agentury MUW Saatchi & Saatchi.