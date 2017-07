S kocourem od Monety na zooterapii | E15.cz

Vánoční video Monety Money Bank s mrzutým kocourem a dalšími zvířecími pacienty z veterinární ordinace jeho páníčka bude letos pomáhat. Banka přispěje za každé sdílení videa přes microsite Kocourovoprani.cz pětikorunu organizaci Koníček, která poskytuje zooterapii dětem a dospělým s různými formami znevýhodnění.

Návštěvníci microsite s videem mohou poslat kocourovi svůj osobní pozdrav nebo přání k Vánocům či do nového roku. A pokud budou mít štěstí, dostanou za to klasickou poštou do schránky speciální novoroční pohlednici se samolepkami nebo jeden ze 110 originálních hrnečků s obrázkem kocoura.

Akce běží od 6. prosince do konce letošního roku a banka její sledovanost podpoří na svých profilech na sociálních sítích. Microsite připravila agentura Christian-Element, vánoční spot natočila agentura Identita s režisérem Martinem Suchánkem a k vidění bude na stanicích Nova Group během 25. prosince 2016.