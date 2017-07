David Slížek pro Strategii: Žijeme v době datové | E15.cz

V listopadovém vydání měsíčníku Strategie si dále přečtete o neutuchající popularitě značky Velká pardubická, nekonečných tahanicích králů nebes Airbusu a Boeingu a dravém boji malých českých kin. V čísle najdete i portrét zakladatele Czech Design Week Lukáše Pipka či rozhovor s generálním ředitelem Vltava Labe Media Michalem Klímou.

Titulní strana Strategie 11/2016Autor: Repro Strategie (Anna Vacková)

Śéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek říká, že zajímavé nápady se objevují na on-line trhu pořád, ale už to není takový rozmach. A také to, že video nastupuje ve velkém paradoxně až po deseti letech, co se na internetu vyskytuje.

Jak byste popsal český internet?

Jsme malý trh, což určuje mnohé. Jsme také atypickým trhem v tom, že máme silného domácího hráče, jakým je Seznam. Ten ovlivňuje v zásadě všechno, dejme tomu to, že tu někteří provozovatelé nemají tak silnou pozici jako v cizině.

Větší pohyby, které se děly před pár lety, se dnes nekonají, že?

Hlavní vlnu start-upů už máme za sebou. Stalo se z ní hodně diskutované téma. Hodně se o tom psalo a mluvilo, dneska je to v poměrně normálnější poloze. Zajímavé nápady jsou pořád, ale už to není takový rozmach. Někteří úspěšní podnikatelé, kteří z této vlny vzešli, jsou hodně úspěšní v zahraničí, jiní zase investují do dalších start-upů. A samozřejmě některé inkubátory a akcelerátory skončily.

Zaznamenal jste nějaké nové trendy na domovských stránkách zpravodajských portálů?

Hodně se projevuje přesun k webům responzivního designu (ten zaručí optimalizaci vybrané stránky pro všechny druhy nejrůznějších zařízení, jako jsou mobily, notebooky, netbooky či tablety, pozn. red.). Všichni se chystají na masivní nástup mobilního uživatele, který čte kdekoliv a cokoliv. Také je tu nástup videa. Přichází paradoxně po deseti letech, co se videa na internetu vyskytují. Provozovatelé vidí ve videu možnosti na straně příjmů, šanci ukrojit z pomyslného koláče televizím.

Cena českého internetu Křišťálová Lupa vstoupila do svého 11. ročníku a finišuje – slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční 1. prosince. Je v něčem letos jiná než ty předešlé?

Dá se říci, že plynule navazuje na poslední roky, kdy se toho zase tolik neměnilo. Změny doznaly pouze jednotlivé kategorie, protože jednou za čas se stane, že nějaký internetový trend už není tolik zajímavý, jako býval. Takže se kategorie zruší a nahradí něčím jiným: takto skončila například kategorie mobilní aplikace, které už dnes všichni mají. Skončila také kategorie vyhledávačů, protože to bylo pokaždé jednoznačné a nemělo smysl v tom pokračovat. Na druhou stranu přibyla cena popularity, v níž lidé hlasují o službě, kterou mají na internetu nejraději.

