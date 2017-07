Scanner: Dlouhý oběd na Fleet Street | E15.cz

Londýnská redakce britského týdeníku Sunday Mirror, rok zhruba 1978. Je šest večer; vchází šéf sportovní redakce Tony Smith. U psacího stroje sedí reportér Vic Sims.

Tony: Tak jsem zpátky z oběda. Je to rekord?

Vic: Kolik je, šest? Tak to rekord nebude. V kolik jsi odcházel?

Tony: Asi v jednu. (Pauza.) Včera.

Tak to často vypadalo na proslulé Fleet Street, kde až do posledních let 20. století sídlily redakce největších britských tištěných médií. Na konci letošního října opustili tamní kanceláře poslední dva novináři. Kdo bude 2. prosince v Londýně, může se za nimi a dalšími novináři stavit v hospodě Punch Tavern (Fleet Street 99). Veškerá konzumace včetně nápojů během rozlučkového „oběda“ stojí 15 liber. Scanner připije starým zašlým časům na dálku, časovou i zeměpisnou.

Lékař reputace

Agentura Publicis Media zaměstnala Mikea Paula, proslulého šíbra – pardon, mistra korporátní komunikace –, aby léčil její pověst. Paul má přezdívku Reputation Doctor – v čem konkrétně bude spočívat jeho úkol? Nechme raději mluvit jeho zaměstnavatele: „Má 360stupňový soubor dovedností korporátní komunikace,“ řekla na to téma Lauren Hanrahanová, jež je v Publicisu globální ředitelkou rozvoje a komunikace. „V posledních několika měsících byla naší první a nejdůležitější prioritou přímá práce s klienty, spolupráce s nimi, když měli otázky stran zpráv, které vycházely, a jejich zodpovídání,“ citoval ji časopis Advertising Age. Scanner si soukromě myslí, že na doktora je pozdě.

Vánoční kelímek se vrací

Kavárenský řetězec Starbucks zveřejnil podobu ornamentů, jež budou mít jeho kelímky o letošních Vánocích. Slabší povahy, podržte se: budou mít podobu zimních motivů, a dokonce vánočních ozdob, vyvedených v červenobílých konturách. Necitlivý tah řetězce nebere v potaz pocity muslimů, hinduistů, ateistů, zoroastriánů, lidí alergických na červenou barvu, animistů a mimozemšťanů. Ti všichni se mohou cítit právem pohoršeni, že jsou nuceni sledovat, jak křesťané ve své zemi slaví křesťanský svátek. Pokud si myslíte, že je to řečeno v nadsázce, šeredně se mýlíte. Loni vyšel Starbucks těmto požadavkům vstříc a jeho vánoční – pardon, sváteční – ornamenty měly podobu zcela inkluzivní, tedy nepřipomínaly nikomu nic (jedině Scanneru velmi silně připomínaly časy normalizace). Jenže bílí křesťanští fašisté protestovali tak silně, že Starbucks letos podlehl a Vánoce na kelímcích opět připomněl.

Letos už motivy Vánoc na kelímcích ve Starbucksu opět nebudou chybětAutor: archiv

Instagram bydlí sám

Kousek od sídla Facebooku v kalifornském Menlo Parku svítí zbrusu nová budova, jež slouží jako sídlo Instagramu. Řečená divize Facebooku tak poprvé sídlí samostatně; v budově pracuje přes 350 z celkem 400 zaměstnanců. Design interiéru sestrojili hollywoodští architekti tak, aby co nejlépe vyjadřoval ducha počítačového programu na sdílení fotografií, píše časopis Adweek. Zvláštností je volně přístupná knihovna obsahující díla, jež pečlivě vybral firemní výbor, v němž byla zastoupena všechna oddělení. Týž výbor také doporučuje zaměstnancům, aby pořizovali (a později vystavovali) fotografie nic netušících kolegů. Scanner se obává, že v takové atmosféře nepomůže ani jídelna, kde je pro zaměstnance vše zdarma.

Strategie 11/2016Autor: Strategie

Čtěte v nové Strategii

Článek vychází v listopadovém čísle měsíčníku Strategie, kde si dále můžete přečíst rozhovor s šéfredaktorem serveru Lupa.cz Davidem Slížkem, dále si přečtete o neutuchající popularitě značky Velká pardubická, nekonečných tahanicích králů nebes Airbusu a Boeingu a dravém boji malých českých kin. V čísle najdete i portrét zakladatele Czech Design Week Lukáše Pipka či rozhovor s generálním ředitelem Vltava Labe Media Michalem Klímou.

Strategie vychází 25. 11. 2016.