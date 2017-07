Americká média těží z války s Trumpem, počet jejich předplatitelů roste | E15.cz

Administrativa Donalda Trumpa označuje americká média za „opoziční politickou stranu“ a obviňuje je z šíření falešných zpráv. Vydavatelům ale současná vyhrocená situace zatím prospívá. Například list New York Times, jež Trump v jednom z tweetů označil za „selhávající“ a směřující k bezvýznamnosti, hlásí rekordní nárůst počtu digitálních předplatitelů.

Za poslední čtvrtletí jich získal téměř 280 tisíc. Příjmy z online reklamy navíc NYT ve stávajícím kvartále rostou o deset až patnáct procent. Podobně se daří také listům Financial Times a The Wall Street Journal – v uplynulém čtvrtletí dohromady získaly přes 150 tisíc předplatitelů, přičemž toto číslo znamená průměrný nárůst o desetinu. Ještě lépe je na tom USA Today, daný titul získal během tří měsíců čtvrtinu nových abonentů své elektronické verze. Jejich počet tak nyní přesahuje 180 tisíc.

Titulům, které se profilují jako seriózní zpravodajství, navíc paradoxně marketingově pomáhá skutečnost, že jedním z fenoménů nedávné prezidentské kampaně byly tzv. fake news. Jde o masivně sdílené a cíleně zavádějící zprávy z neprofesionálních zpravodajských webů. V reakci na tento jev NYT a WSJ používají pro svou propagaci slogany typu „vytvářeno, vybíráno a ověřováno ve skutečném newsroomu“ nebo „Pravda. Potřebuje vaši podporu.“

Podle agentury Reuters by však americká média mohla na prohlubující se rozdělení tamní společnosti a případnou vlastní vyhraněnost doplatit. Jak připomíná Natalie Proutová z losangeleské marketingové agentury Phenomenon, v období voleb si mnohé značky například dávaly pozor na to, aby zůstaly dostatečně politicky neutrální. Pokud by si platily reklamu například v Huffington Post, mohlo by to spotřebitele vést k domu, že stejně jako samo médium i propagovaná firma straní agendě Demokratů.

Největší americká média ostatně navzdory nárůstu počtu předplatitelů čelila kritice svého politického zpravodajství nejenom ze strany Trumpovy administrativy. Například Kyle Pope, šéfredaktor odborného časopisu Columbia Journalism Review, upozornil, že tamní novináři nedokázali vystoupit ze své sociální bubliny a pochopit, natož pak vhodně popsat, příčiny vzestupu popularity Donalda Trumpa.