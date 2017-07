Čeští Vietnamci zvažují vytvoření vlastní televize | E15.cz

„Na trhu je volný prostor umožňující vznik televize pro významnou národnostní menšinu žijící v Česku,“ uvedl ředitel Fimada Group Jakub Veselý s tím, že vysílání by využívalo jak češtinu, tak vietnamštinu. „Vietnamci nabídku uvítali a teď ji zvažují. Na investici do televize by museli společně vložit peníze. Bylo by to vůbec první takové vysílání v Evropské unii,“ informoval předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter.

„Naprostá většina naší komunity zatím sleduje televizi VTV4,“ uvedla Vietnamka Anh Thu Pham, která působí v pražském vzdělávacím centru Olymp.

VTV4 je vietnamská státní televize, která vysílá 24 hodin denně na pět kontinentů. Česká komunita Vietnamců ji sleduje na internetu, přes satelit či kabelové televize. „Nápad vytvořit novou vietnamskou televizi přímo v Česku je skvělý. Změnila se totiž naše mentalita.

Z bývalého pocitu „jsem tu na chvilku“ je teď postoj „v Česku budou žít i další generace mé rodiny“. Televize by tedy mohla být dlouhodobým projektem. Určité pokusy vytvořit ji tu už byly, ale neúspěšné,“ říká Anh Thu Pham.

Zda se mezi Vietnamci najdou investoři, kteří budou ochotni projekt zafinancovat, bude jasnější ve druhé polovině února. „Teď začala oslava největšího vietnamského svátku, nového lunárního roku. To jsou všichni Vietnamci s rodinami a moc nepracují, odpověď lze čekat po skončení svátků,“ vysvětlil Marcel Winter.

Nová televize vysílaná v tuzemsku ve vietnamštině i češtině by cílila na komunitu 60 tisíc Vietnamců.