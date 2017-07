Co s kuřáky, až budou muset od 1. 6. ven na hanbu? | E15.cz

1) Volně stojící popelník

Existuje hned několik variant napevno uchycených volně stojících popelníků. Rozhodně nemusíte mít strach, že by taková instalace poškodila vzhled vašeho podniku – na designové provedení dnes výrobci kladou důraz víc než kdy předtím. Na co se zaměřit z hlediska funkčnosti? „Popelník by měl být odolný, snadno údržbový a uzamčený na místě určení. Naše společnost nabízí několik typů v moderním provedení. Díky celokovovému provedení garantujeme absolutní nehořlavost. Riziko vzplanutí obsahu popelníku eliminuje i to, že se do otvorů vejdou skutečně pouze nedopalky. Není tedy určen pro žádný další odpad,“ uvádí Jiří Hubka, obchodní ředitel společnosti Jansen Display.

2) Popelník na zdi

Ne vždy je možné instalovat popelník před podnik natrvalo. To však neznamená, že byste zákazníkům z řad kuřáků nemohli vyjít vstříc. Těm, kteří nemají před podnikem dostatek místa, nabízejí výrobci popelníků řešení, která lze uchytit na venkovní fasádu. Opět můžete vybírat z různých variant (oválné/hranaté) – je jen na vás, jaké provedení nejlépe doplní váš exteriér. Volte popelník, který se bude snadno udržovat.

3) Přenosný popelník

Nechcete-li vrtat do povrchu před vaším podnikem ani do jeho fasády, můžete zvolit přenosný popelník, který vám dá možnost variability. Splníte zákon, vyjdete vstříc svým zákazníkům, a přitom vás nic netlačí k definitivnímu řešení. Zapomeňte na nevzhledné popelníky v designu děrovaného bubínku na kuří noze. Vývoj šel dopředu, takže i přenosný kuřácký koutek může mít styl.

Dobrá zpráva na závěr

V souvislosti s novým protikuřáckým zákonem se řada provozovatelů obává úbytku zákazníků. Jak ale dokazují zkušenosti západních zemí, opak je pravdou. Například ve Velké Británii, kde zákaz kouření platí již několik let, se po zavedení zákona zvedla návštěvnost restaurací a s ní vzrostly i tržby podniků. Je tedy značná pravděpodobnost, že Světový den bez tabáku, který připadá právě na 31. května, odstartuje podobný trend i u nás.