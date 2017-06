Evropští vydavatelé upozorňují na novou regulaci, obávají se poklesu příjmů | E15.cz

Navrhované změny v ochraně soukromí uživatelů online, s nimiž na začátku letošního roku přišla Evropská komise, ještě víc posilují postavení technologických gigantů, jako je Google, Facebook nebo Apple, v oblasti internetové reklamy. Vydavatelé předních evropských deníků se dokonce obávají, že by je politika Bruselu mohla zcela zruinovat. „Utrpí tím kvalitní žurnalistika,“ píší ve společném dopise adresovaném Evropskému parlamentu.

Evropská komise by měla přepracovat navrhovaná pravidla pro ochranu soukromí uživatelů online (e-Privacy Rules), protože můžou nebezpečně posílit postavení Facebooku, Applu a Googlu na trhu s internetovou reklamou a zcela zničit kvalitní evropskou žurnalistiku. V dopise, který obdržel Evropský parlament, to uvedli vydavatelé předních evropských titulů jako jsou Financial Times, Guardian, Le Monde, Spiegel, Telegraph, Daily Mail nebo Les Echoes.

Vydavatelům v návrzích vadí plánovaná regulace tzv. cookies – malých souborů, které jednotlivé servery umisťují do počítačů nebo smartphonů a které uchovávají a odesílají zpět informace o volbách a chování konkrétního uživatele. Cookies, u nichž je ve většině případů nutný souhlas uživatele, se široce využívají pro cílenou reklamu i marketing. Nová pravidla ale počítají s tím, že soubory cookies bude možné vypnout jednorázově v prohlížeči a nikoliv opakovaně na každé webové stránce zvlášť, jako tomu je dnes.

Vydavatelé nepochybují, že uživatelé takovou možnost uvítají a budou ji využívat. Pro vydavatelské domy to ale bude znamenat ztrátu přístupu k důležitým informacím, zatímco technologičtí giganti, kteří provozují například sociální sítě a sbírají o uživatelích vlastní data, naopak získají obrovskou výhodu.

„Devadesát procent digitálního obsahu v Evropě se soustředí do rukou čtyř společností: Googlu, Applu, Microsoftu a Mozilly. Tento (návrh) má potenciál narušit rovnováhu mezi jednotlivými vydavateli a globálními digitálními společnostmi,“ uvádí se ve zmiňovaném dopise.

Weboví vydavatelé se obávají, že to nejvíce pocítí na příjmech z reklamy, která je pro ně klíčová. Podle agentury Zenith pětinu příjmů z globální reklamy online už dnes pobírají právě Google a Facebook. Vydavatelé varují, že to nejvíce pocítí čtenáři, protože budou muset kvůli nižším příjmům zkrátit investice do kvalitní žurnalistiky.

Nedávno společnost Google přišla s oznámením, že svůj prohlížeč Chrome vybaví nástrojem na blokování agresivní reklamy, což teď musejí obstarávat různé stahovatelné doplňky. Nástroj Funding Choice, který Google spolu s tím nově poskytuje majitelům webových stránek, má prý zlepšit kvalitu reklamy a zároveň bojovat proti rostoucí popularitě programů, které inzerci ze stránek odstraňují. Uživatelům dá na vybranou, zda tyto aplikace vypnou nebo za prohlížení bez reklam zaplatí.

Více zpráv z médií si můžete přečíst na INFO.CZ