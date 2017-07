Martin Brix ze společnosti LeasePlan se stal Finančním ředitelem roku 2016 | E15.cz

Porota ocenila zejména kroky zaměřené na vyšší efektivitu interních firemních procesů, které v loňském roce vedly k nárůstu provozního zisku českého zastoupení LeasePlanu o 19 procent. Současně se podle měření nezávislé agentury zvýšila loajalita klientů vůči společnosti i angažovanost zaměstnanců.

„Vítězství v anketě si velice vážím. Je pro mě o to cennější, že hlavní slovo při výběru kandidátů mají kolegové finanční ředitelé. Právě oni nejlépe vědí, jak obtížné je dnes pro firmy na trhu uspět a možná ještě obtížnější svou pozici hájit v tvrdé konkurenci,“ říká Finanční ředitel roku 2016 Martin Brix.

Členové poroty, kterou tvoří finanční ředitelé z firem rozličného zaměření i další odborníci, ale posuzovali také dřívější profesní úspěchy nominovaných osobností. Martin Brix nastoupil do LeasePlanu v roce 2000 na pozici Credit Analyst, od roku 2003 tady pracoval jako Risk Manager. V roce 2007 jej centrála skupiny vyslala do Rumunska, kde se coby finanční ředitel podílel na rozjezdu tamější pobočky. Už po třech letech provozu začala firma vydělávat a během necelých pěti let se stala lídrem rumunského trhu.

V roce 2012 se Martin Brix vrátil do České republiky, to už na pozici finančního ředitele. Podílel se na řadě změn a inovací, které česká pobočka LeasePlanu zavedla. Výsledkem je průměrný 10 procentní roční růst, k němuž přispěl i vstup do nových zákaznických segmentů, zejména do kategorie malých a středních firem .