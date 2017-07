Mediální obchod roku: miliardář Zach ovládl televizi Prima | E15.cz

Společnost Denemo Media byla do obchodního rejstříku zapsána před týdnem. Jde o společný podnik mezi Komárovou skupinou Alphaduct, která vlastní 75 procent firmy, a Zachovým GES MEDIA ASSET s podílem 25 procent. Alphaduct například loni v říjnu prodal stoprocentní podíl v Karlovarské Korunní skupině Arca Capital slovenského finančníka Pavola Krúpy. Do roku 2010 byl také vlastníkem výrobce kosmetiky Dermacol.

Vladimír Komár se zároveň zbavil svého podílu ve výzkumné agentuře Nielsen Admosphere, která se věnuje mediálním a marketingovým výzkumům, včetně průzkumů televizní sledovanosti. Společnost změnu ve vlastnické struktuře oznámila v tiskové zprávě.

O prodeji Primy média spekulovala delší dobu, mezi možnými kupci se objevovala i jména ministra financí Andreje Babiše či podnikatele Petra Kellnera. MTG koupila poloviční podíl v FTV Prima Holding v roce 2005 za 87 milionů eur, což podle tehdejšího kurzu činilo v přepočtu téměř 2,6 miliardy korun.

MTG uvedla, že za poloviční podíl dostala jedenáct ročních zisků před zdaněním a celkový výnos původní investice. Ten Švédové podle tiskové zprávy odhadují na 4,5 miliardy korun. MTG uvažuje o tom, že by za získanou sumu navýšila svůj podíl a ovládla společnost InnoGames, která vyvíjí a provozuje online hry.

"Za 11 let jsme proměnili český mediální prostor, spustil jsme řadu nových kanálů a služeb. Prima se stala značkou spojenou s informacemi a zábavou," uvedl generální ředitel společnosti MTG Jorgen Madsen Lindemann.

"Obecně platí, že pokud je většinovým vlastníkem lokální investor znalý branže, je to pro společnost lepší než majitel zahraniční. A pokud firma nepřichází odchodem zahraničního investora o kapitál, tak by neměl být ohrožen ani její budoucí růst," řekl analytik společnosti Chytrý Honza František Bostl. Prima byla podle něj pro GES kvalitním aktivem v portfoliu, které ročně generovalo nemalé dividendy. "Je ale pravda, že televizní média každým rokem ztrácejí 'půdu pod nohama' kvůli internetu a online vysílání, které každým rokem ukrajuje z reklamního trhu více a více," dodal.



Ředitel společnosti Incomming Ventures Michal Mička upozornil na to, že za posledních 12 měsíců Prima generovala více než půlmiliardový provozní zisk. Pro GES je tato investice podle něj výhodná nejen kvůli příjmům, ale také z důvodu vlastnických práv. Budoucnost a potenciál vidí ve větším propojení světa televize a e-commerce. Dobře dostupný obsah nejen na internetu, ale také přímo v televizi, může přinést další vlnu zákazníků pro obchody ze světa e-commerce. Při konstantním zdražování televizního času jde také o další kanál k přilákání potenciálních inzerentů, podotkl.



Mediální odborník Jan Potůček míní, že vzhledem k dalším podnikatelským aktivitám a zájmům Zacha to může znamenat větší tlak na zpravodajství Primy, zejména v období před sněmovními a prezidentskými volbami.

Televize Prima vysílá v Česku od června 1993, tehdy to bylo pod názvem Premiéra. Její rozjezd zbrzdil nástup konkurenční televize Nova v roce 1994. Nyní má Prima v Česku pět stanic a jednu na Slovensku. Loňská sledovanost kanálů Primy byla podle Asociace televizních organizací(ATO) zhruba 21 procent diváků starších 15 let. Programy České televize sledovalo zhruba 31 procent diváků, kanály televize Nova pak zhruba 29 procent diváků starších 15 let.

Obchodní zastupitelství Primy Media Club zaznamenalo loni v obchodní cílové skupině 15 až 69 let meziroční růst sledovanosti o 2,8 procentního bodu na 29,8 procenta v celodenním vysílání. Media Club vedle kanálů Primy zastupuje i stanice Óčko, Comedy Central, Nickeloden nebo Mňam TV a Mňau TV. Od sledovanosti se odvíjí i podíl na trhu televizní reklamy. Její celkový objem v ceníkových cenách se loni v tuzemsku zvýšil o 19 procent na 42,38 miliardy korun.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) transakci zřejmě posuzovat nebude, protože ze zákona se zabývá pouze majetkovými změnami ve firmě, která vlastní licence k televiznímu vysílání, a to je FTV Prima. Tu ovládá Prima Group.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na konci roku 2015 odhalila ve zpravodajství televize Prima o uprchlících sporné momenty, na zahájení správního řízení to ale nestačilo. Rada se zabývala nahrávkou serveru Hlídací pes, která měla dokládat, že zaměstnanci byli vedením instruováni, aby zaujali protiuprchlickou pozici.

Ivan Zach - V médiích bývá označován za nenápadného miliardáře, o jeho minulosti se toho příliš neví. Podle časopisu Forbes má majetek v hodnotě 4,7 miliardy korun, což jej řadí na 38. místo v žebříčku nejbohatších Čechů.

- Kolem Primy se Zach začal angažovat koncem 90. let, když nový zákon omezil přímé angažování bank v jiných oblastech. Tehdejším stoprocentním vlastníkem televize byla Investiční a poštovní banka (IPB), od níž získala Primu Zachova společnost Ges Holding.

- V roce 2005 získala od Zacha poloviční podíl v televizi švédská mediální skupina MTG. Nyní švédská firma prodala svůj podíl v Primě firmě Denemo Media, ve které drží Zach 25 procent a zbytek patří podnikateli Vladimíru Komárovi.

- Zach se narodil 12. dubna 1964, pochází ze Slaného (podle obchodního rejstříku má dodnes trvalé bydliště zapsané na tamním městském úřadě). Vystudoval pražské ČVUT, v 90. letech působil mimo jiné ve statutárních orgánech společnosti Porcela Plus nebo karlovarského Grandhotelu Pupp. Kromě Primy se v médiích angažuje i v rozhlase (rádia Beat, Country nebo Kiss) a prodeji reklamy.

- Ges Holding (Zach v něm drží 60 procent, zbytek mají napůl jeho sestra Radka a Petra Marschallová) se angažuje také v průmyslu, patří mu výrobce vzduchotechniky ZVVZ Group Milevsko nebo výrobce aerosolových ventilů a rozprašovačů Koh-i-noor Mladá Vožice. Skupina se angažuje i v realitách, patří mu například předloni dokončená budova Crystal v Praze na Vinohradech (v anketě pořádané sdružením Arnika byla vyhlášena nejošklivější stavbu posledního čtvrtstoletí).

- Zach se angažuje také kolem basketbalu, v letech 2002 až 2006 byl předsedou České basketbalové federace a dodnes je členem jejího výboru.