Na řadě je TV Nova. Prodej Primy ukazuje, že cena bude velmi vysoká | E15.cz

Transakce, kterou dnes oznámila švédská MTG, určuje cenu celé televize Prima na 237,4 milionu eur, tedy zhruba 6,3 miliardy korun. Na první pohled se zdá, že za druhou největší soukromou televizi v Česku to není mnoho, ale pohled do hospodaření média ukazuje opak. Cena za celou skupinu Prima se totiž v současnosti pohybuje na úrovní 14násobku EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy).

To je velmi vysoká hodnota i v době příznivého vývoje ekonomiky, který v současnosti pokračuje. Vzhledem k tomu, že i optimisté platí v podobných případech zhruba desetinásobek EBITDA, ukazuje se, že média hrají v Česku především strategickou roli. V tomto ohledu je zajímavé, že do televize Prima vstoupila právě skupina Denemo Media, v níž vlastní 75procentní podíl Vladimír Komár. Vedle něj stojí za skupinou i dosavadní vlastník polovičního podílu v Primě Ivan Zach.

Komár není v médiích žádný začátečník. Vlastnil mimo jiné podíl v TV Nova. Bylo to v době, kdy těsně spolupracoval s miliardářem Jiřím Šmejcem. Z Novy nakonec odešel a v rámci vyrovnání získal od Šmejce Karlovarskou korunní kyselku, kterou po letech prodal. Podíl ovšem Komár držel i ve společnosti Mediasearch, která v Česku měří televizní sledovanost. Toho se velmi výhodně zbavil v roce 2014.

Právě vstup zkušeného mediálního matadora pravděpodobně vytvoří ještě větší zájem o zbývající mediální aktiva na českém trhu. Přestože se dlouho spekuluje o prodeji vydavatelství Economia, nelze jej minimálně do voleb očekávat. Miliardář Zdeněk Bakala podle informací z jeho okolí vnímá Hospodářské noviny a další tituly stále jako pojistku proti problémům, které mu již způsobila a ještě může způsobit špatná situace v OKD. Po podzimních parlamentních volbách může situace vypadat úplně jinak.

Na řadě je tak akvizice, která by měla zdaleka největší dopad na veřejné mínění – případný prodej televize Nova. O této transakci se mluví několik let, několik miliardářů se o ni pokusilo, ale nikomu se ji nepodařilo dotáhnout do konce. Nyní se opět objevují náznaky, že by největší a bezpochyby nejvlivnější česká televizní skupina mohla být poměrně v brzké době na prodej.

Druhý největší akcionář ve skupině CME, která Novu vlastní, minulý týden navrhl odprodej celé CME a výměnu vedení. Hedgeový fond TCS Capital Management se o něco podobného pokoušel již v minulosti, i když jeho podíl ve společnosti postupně roste. Nyní dosahuje 12,5 procenta, ale ve skutečnosti může kontrolovat ještě víc.

Zástupci TCS Capital Management si velmi dobře uvědomují, že Nova je zdaleka nejhodnotnější součást CME a zájem mnoha finančních a investičních skupin požene cenu velmi vysoko. O další televize, které CME v regionu střední a východní Evropy vlastní, až tolik nejde. Dá se totiž předpokládat, že nový (zejména český) vlastník CME by je postupně rozprodal.