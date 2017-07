Studenti z Česka a Slovenska řešili na London School of Economics problémy střední Evropy | E15.cz

Čeští studenti z londýnských univerzit zorganizovali na London School of Economics konferenci o problémech a budoucnosti střední Evropy. Pozvání přijalo několik prominentních hostů, včetně bývalé slovenské premiérky Ivety Radičové a ekonoma Tomáše Sedláčka.

Cílem konference bylo podle slov pořadatelů Martiny Beďatšové a Jaroslava Tona vytvoření platformy pro diskusi o problémech a budoucnosti střední Evropy. "Téměř 250 mladých lidí, kteří v Británii studují či pracují, a přes dvacet přednášejících ukázalo, že komunitu českých a slovenských studentů a zaměstnanců v zahraničí problémy v jejich rodných zemích trápí, chtějí je řešit a právě tato konference je v tomto směru spojila," uvedla Bednářová. Hlavními tématy, která během téměř deseti hodin přednášek a neformálních diskusí rezonovaly, byla narůstající extremismus, korupce, inovativní průmysl a vzdělání.

Program zahájil ekonom Sedláček, bývalý poradce prezidenta Havla a autor knihy Ekonomie dobra a zla. V téměř půl hodinové řeči reagoval na vývoj ve světě a střední Evropě. „Vývoz kapitalismu směrem na východ se ukázal jako velmi úspěšný. Platí to i o demokracii? Domnívám se, že moc ne,“ polemizoval o situaci v Rusku a Číně. Pokud jsme za poslední desetiletí pozorovali westernizaci světa v souvislosti s ekonomikou, nyní jsme svědky opačného vývoje, pokud mluvíme o politice. Jinými slovy, zdá se, že východní způsob demokracie, který je založen na omezené svobodě jednotlivce ve prospěch kolektivu začíná být stále atraktivnější i pro západní svět, argumentoval Sedláček.

Hosté také diskutovali o dopadu prezidenta Trumpa na středoevropský region. Upadají Spojené státy jako světová velmoc? Jan Kavan, bývalý český ministr zahraničních věcí a prezident Valného shromáždění OSN se spolu s kolegy na pódiu shodli, že i když v Americe jednoznačně je politicko-společenská krize, jejímž je Trump výsledkem, země ekonomicky ani mocensky neupadá. Stále má zdaleka největší ekonomiku a rozpočet na obranu vyšší než dalších osm zemí, které po ní následují. Diskutující se také shodli na tom, že nový americký prezident je pro Evropu výzvou, které musí čelit společně, a stejné je to v případě příčin stojících za odchodem Británie z EU.

Další besedy se věnovaly byznysu a inovacím. Zastupovali je např. Marian Gazdík ze Startup Grind, dále Peter Irikovský z Exponea a také Matej Ftáčnik z The Spot-Booster. Hlavní témata zahrnovala nárůst inteligentních strojů, které nahrazují lidskou pracovní sílu, a jejich dopad na zaměstnanost. Hosté spolu se studenty rozebírali i složení slovenské ekonomiky, z velké části založené na výrobě automobilů a jejich exportu. Publikum zajímalo i to, zda automobilky ze Slovenska neodejdou, když se platy na Slovensku zvýší. „V Německu se auta vyrábějí přesto, že je tam velmi drahá pracovní síla. Je to díky tomu, že mají vysokou produktivitu a jsou inovativní,“ vysvětloval Gazdík.

Peter Irikovský, šéf rychle rostoucí české firmy Exponea, která se věnuje datové analytice spojené s automatizací marketingu, vyzdvihl nadání technologických vývojářů z Čech a Slovenska. Zároveň však podotkl, že i když náš region disponuje silnými inženýry z IT, chybí nám lidé na marketing a prodej. „Například k nám do firmy jsem takového člověka hledal půl roku,“ popisoval poměry.

Závěrečná část diskusí byla věnována korupci a vzdělávání. Advokát, dlouholetý policejní vyšetřovatel a současný senátor Václav Láska poukázal na vnímání takzvaných whistleblowerů v České republice. „Když jsem v Senátu navrhl, abychom takové lidi nejen právně chránili, ale i je finančně odměňovány, ptali se mě, jestli chci těm udavačům ještě i platit.“ Odpověděl tak na otázku z publika od amerického právníka, který chtěl vědět, zda stát poskytuje lidem, kteří nahlásí korupci, finanční pomoc tak, jak je to ve Spojených státech.

Závěr celodenní konference organizované studenty v Londýně pro Čechy a Slováky v Británii ukončila proslovem Iveta Radičová, která má mezi komunitou studentů v zahraničí velmi dobré jméno. Nevyhnula se otázce, zda se neplánuje do politiky vrátit. „Děkuji za optání, dostávám tuto otázku často. Vrátit se neplánuji, ale ráda poskytnu rady mladým, kteří nad takovým rozhodnutím uvažují,“ zakončila bývalá slovenská premiérka.