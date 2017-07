Trump: Na Páté Avenue je spousta mercedesů, Němci ale nechtějí naše auta | E15.cz

Proti těmto slovům se ohradil Sigmar Gabriel, německý ministr hospodářství, který se opřel do amerického automobilového průmyslu. „Americký automobilový průmysl se zhoršuje, je slabší a dražší,“ řekl Gabriel pro deník Bild s tím, že pokud americký spotřebitel vybírá německé automobily, tak to údajně svědčí o tom, že by USA měly konstruovat lepší automobily.

Zatímco akcie amerických automobilek stagnovaly, tak kurz německých automobilek byl výroky budoucího prezidenta ovlivněn. Daimler AG, který je výrobcem automobilů Mercedes-Benz, padal až o 1,5 procenta, později se však dostal do kladných čísel.

Automobilka BMW, na kterou Trump také zaútočil a pohrozil ji zavedením 35procentního dovozního cla kvůli výstavbě továrny v Mexiku, ztratila od 11. ledna více jak pět procent své hodnoty.