6D Academy zasvěcuje do digitálních možností | E15.cz

Projekt 6D Academy sdružuje odborníky a manažery se zkušenostmi z nejrůznějších oborů – makroekonomické a měnové politiky, IT technologií, bankovnictví, digitálního marketingu a vzdělávání, firemního auditu a poradenství. Jeho cílem je zprostředkovávat českým firmám a organizacím nejen dlouholeté zkušenosti lektorů a zakladatelů, ale i nejnovější informace ze světa 6D.

"Digitální věk otevírá mimořádné příležitosti pro lidi, firmy i společnost. Přináší zcela nové možnosti, ale i rizika a hrozby. Poprvé po dvaceti letech cítíme, že dosud úspěšnou českou ekonomiku čeká vážný test. Abychom v něm obstáli, bude se muset každá organizace a firma od základů změnit," popisuje myšlenku, která stála u zrodu 6D Academy, Pavel Kysilka.

Tým 6D AcademyAutor: Stario

První velkou výzvou, která 6D Academy čeká, je dostat se do povědomí českých firem. Proto si zakladatelé přivolali na pomoc agenturu Stario, která působí na poli digitálního marketingu. "V agentuře jsou nám inovace a moderní technologie velmi blízké, proto nás 6D Academy hned nadchla. V České republice podobný projekt chyběl a já jsem ráda, že firmy mají nyní možnost naučit se fungovat v digitálním věku," uvedla Kateřina Malinová, kreativní ředitelka agentury Stario.

Všichni zakladatelé projektu mají s byznysem a digitálním světem bohaté zkušenosti. Petr Beneš v minulosti vedl IT týmy v České spořitelně a bývalé GE Money Bank, Pavel Kysilka působil jako viceguvernér ČNB a později jako generální ředitel České spořitelny. Tania le Moigne je ředitelka české pobočky společnosti Google, Michal Petrman působí jako pedagog na VŠE v Praze a je členem vedení Moneta Money Bank, Dita Přikrylová stojí za vznikem hnutí Czechitas usilujícího o větší zapojení žen do IT světa a Božena Řežábová je bývalá manažerka Googlu a dnes spolumajitelka firmy Gamee vyvíjející mobilní herní aplikace.