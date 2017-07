Nejlepší značka: Já | E15.cz

Umím se správně prodat? Všimnou si mě? Obstojím? Podobné otázky čas od času přepadají každého člověka od kuchaře po vrcholového manažera. Ke klidnému spaní i práci je potřeba zvládnout umění self marketingu.

Self marketing lze vysvětlit jako budování vlastní značky. Pomocí marketingových metod a technik dokáže člověk prosadit sám sebe, stane se tím, kým se chce stát. „Můžeme říci, že pomocí tohoto druhu marketingu zvyšuje svou hodnotu na trhu práce,“ vysvětlila Strategii Kamila Tišlerová, vysokoškolská pedagožka a konzultantka v oblasti manažerských dovedností a marketingu.

Podle prezidentky České marketingové společnosti Jitky Vysekalové je důležité přemýšlet o sobě, o tom, čím chci být, co umím, čím se odlišuji, jaké mám hodnoty a v čem mohu být zajímavý na trhu.

„Rozhodujícím předpokladem využití prostředků usnadňujících pracovní kariéru a dosažení žádoucího postavení je poznání sebe sama, sladění zvolených prostředků s vlastním typem osobnosti, pohlavím, věkem a dalšími charakteristikami,“ řekla Vysekalová.

Nejčastěji se self marketing dává do spojitosti s oblastí pracovních vztahů, kdy „trhem“ je myšleno pracoviště, ať už stávající, nebo potenciální. Je tedy pro ty, kteří práci hledají či chtějí pracovní pozici změnit. Tento druh marketingu využijí rovněž freelanceři, tedy lidé pracující nezávisle, kteří musejí přesvědčovat a získávat zakázky u mnoha zaměstnavatelů.

Cesta ven z ulity

Můžeme sami sebe vnímat jako značku? Budovat ji tak, jak se budují značky produktů? „V podstatě ano. Jde o způsob myšlení, sebepoznání a sebeprezentace, který nám dává možnost směrovat naše kroky směrem, kterým chceme, a přiblížit se našemu ideálnímu Já,“ soudí Vysekalová.

Nejde prý jen o známé osobnosti nebo celebrity, které to mají „v popisu práce“, ale o nás všechny, učitele, zaměstnance, podnikatele, všechny, kteří by nejen ve vztahu ke své profesi měli na své značce pracovat, budovat ji.

Ve své podstatě každý člověk, bezdomovec nebo prezident, celý život pracuje na své značce. V marketingu se setkáváme s pojmy, jako je branding, konkurence, cílová skupina, strategie či úspěch.

„To vše můžeme přenést do našeho osobního a pracovního života, vztáhnout ke svému já jako značce. Patří k tomu také to, jakým způsobem a jak rychle se o nás mohou ostatní dovědět, jaké cesty využíváme pro to, abychom o sobě dali vědět, když máme k dispozici kromě klasických komunikačních prostředků i internet a sociální sítě,“ doplnila Vysekalová.

Podcenit se nemá ani verbální a neverbální komunikace a samozřejmě aktivity daného jedince. Kamila Tišlerová, která mimo jiné sama pracuje i jako koučka self marketingu, radí zapojit se do řady projektů, být aktivní na sociálních sítích typu LinkedIn, účastnit se diskuzních fór, profesních sdružení a podobně.

„Dnešní globální svět napomáhá lidem rozprostřít své sítě, dát o sobě vědět, spolupracovat, zajímat se o určitou oblast, publikovat a to vše v celosvětovém měřítku, nikoliv jen lokálně. S trochou nadsázky lze říci, že může být jednodušší najít si zajímavou práci v Dubaji než ve svém rodném městě,“ zdůraznila Tišlerová.

Pokud je někdo skutečným odborníkem v dané oblasti, má dostatek možností své výsledky a um prezentovat, získat uznání v odborné komunitě, a tím ve výsledku zvýšit svou hodnotu na trhu práce.

Odborník, nebo chvastoun?

Sebepropagace nicméně ještě mnohdy naráží na řadu předsudků. Mnozí se obávají nařčení z vytahování a z chvástání. V self marketingu ale podle odborníků v žádném případě nejde o žádné chvástání, ale o prezentování správných výsledků správným lidem.

Z osobní roviny bychom se měli podle Tišlerové přenést do konkurenčního prostředí. Například mezi zájemci o určitou pracovní pozici probíhá soutěž, a pokud se některý zájemce připraví lépe, má hodnotnější CV či významnější doporučení, pak je více konkurenceschopný.

„Nezapomeňme ale, že marketing je sice nápomocný v soutěži, nicméně pokud by produkt, zde tedy člověk, nedosahoval potřebných kvalit, žádná sebereklama by ho nezachránila,“ uzavřela pedagožka.

Dobrou zprávou je, že self marketing se dá naučit, úspěchy ale nemůžete čekat ze dne na den. Klíčem je systematický trénink. Mnohé poučky lze pochytit z literatury či internetu, existují však i kurzy šité na míru. Recept na úspěch nikdo nemá, nicméně self marketing se dá vycvičit stejně jako cizí jazyk.