Rychlá kola: Nezařaditelní mají zelenou | E15.cz

Automobilka Audi vypustila do světa svoji novinku Q2 s bombastickou kampaní s názvem „#untaggable“. V Česku „jede“ nový přírůstek do rodiny modelů s pohonem všech čtyř kol se sloganem „Nezařaditelné věci mají nejzajímavější charakter“. Ten tak podtrhuje skutečnost, že v nové „kvé dvojce“ může někdo vidět SUV, jiný kompakt, další kupé. Natolik je prý nový design výjimečný, osobitý. Vlastně nezařaditelný.

Zvláštností kampaně (nejen) v tuzemsku pak je to, že sází pouze na mladé. Staršího člověka ve videích a na billboardech nenajdete. Právě dívky a chlapci, mladí lidé do třiceti pěti let, prý budou kupovat nový vůz, jehož cena v Česku začíná těsně pod 600 tisíci korun. Podle představitelů tuzemského zastoupení německé značky způsobí, že „esúvéčka“ budou už brzy tvořit více než padesát procent prodejů Audi v Česku.

Jen jestli se ale Audi neplete. Nissan Juke, vůz s podobně výrazným designem, měl identické ambice. V Česku si ho však už několik měsíců kupují převážně postarší manželské páry, jejichž děti už vyrostly. Chtějí si udělat radost, koupit si něco „nezařaditelného“. Není se však čemu divit. Jednak na rozdíl od mladých na podobná auta mají. A už před lety Jan Werich ne náhodou říkal: „Mladým se to líbí a staří to nosí.“

Vyhráváme – ale šetříme

Volkswagen ovládl svět rallye poté, co Francouz Sébastien Ogier vyhrál počtvrté za sebou světový šampionát. Jenže německá automobilka oznámila, že s koncem sezony tým – který tvořily tři posádky špičkových jezdců (vedle Ogiera ještě Fin Jari-Matti Latvala a Nor Andreas Mikkelsen) jezdící na speciálech vycházejících z modelu Volkswagen Polo a přes dvě stě lidí z technického zázemí – odstupuje ze seriálu mistrovství světa.

Sébastien Ogier vyhrál světový šampionát rallye čtyřikrát za sebou.Autor: archiv

Něco podobného se přihodilo vzápětí i sportovnímu týmu Audi. Také tahle značka patřící koncernu VW oznámila ukončení účasti v okruhových závodech FIA WEC včetně slavné 24 hodin Le Mans. Důvody jsou zřejmé. Volkswagen šetří – v nejbližších měsících bude muset kvůli aféře s dieselovými motory vyplatit ohromující sumu v USA. Jak by tedy mohl ospravedlnit, že utrácí stovky milionů za závody, když bude muset vyplatit miliardové odškodnění?

Byl by to skvělý nástroj propagace v „normálních“ časech, kdyby na značce neulpěla hanba z podvodu. Ale takhle už nešlo pokračovat, zaznívalo z centrály koncernu. Opravdu nevypadalo dobře, když v čase všeobecného roztrpčení, které emisní skandál způsobil, jezdci VW stříkali kolem sebe ze stupňů vítězů šampaňské.

A že ho bylo. Od roku 2013, kdy byl soutěžní speciál Volkswagen Polo poprvé představen v Rallye Monte Carlo, vyhrál tým VW z 980 rychlostních vložek 622 a z 51 soutěží dominoval ve 42.

Minitrumf

Tradiční britská značka Mini představí v příštím roce svůj první hybrid a v roce 2019 první elektromobil. Už dnes však tyto bateriemi poháněné automobily ukazuje jako modely „fun-to-drive“. Vyzdvihuje ohromující zrychlení elektromobilů, v čemž vidí hlavní marketingový trumf. Automobilka tak jen pokračuje v tom, co už začala mnohem dříve. Modely značky Mini se vždy prezentovaly jako „trochu větší“ motokáry – a stejně tak i jezdily.